0553 313 94 23

Şahin “Alnımızın akı ile bu seçimi alıyoruz”

AK Parti Kdz.

25 Mart 2019 Pazartesi 22:08
Şahin “Alnımızın akı ile bu seçimi alıyoruz”

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, eşi Feyza Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Kavaklık Mahallesi Doruk ve Göçmenler Sokak’ta proje kataloğu dağıtımı gerçekleştirdi.Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Şahin, “Ereğli halkı kararını vermiş, gönüllerde yer etmişiz, kazanan Ereğli olacak” dedi.


70 günü aşkın süredir kapı kapı gezdiklerini söyleyen AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, gönüllere girmeyi başardıklarını, bu saatten sonra seçimi kazandıklarını söyledi. Şahin konuşmasında “Hangi kapıya gitsek güler yüz ile karşılaşıyoruz. Ereğli için yürümüyor, koşuyoruz. İnşallah 31 Mart Yerel seçimlerinden sonra da aynı hız ile koşacağız. Çünkü halkımız artık kavga değil, hizmet istiyor. Genç dinamik kadroya güveniyor. Biz halkımıza efendi değil, hizmetkâr olmaya geliyoruz. Ereğli’mizin her mahallesinin sorunlarını biliyoruz. Sağ olsun halkımız bize güveniyor. Projelerimiz hayali projeler değil, ayakları yere sağlam basan projelerdir. Her şeyden önce projelerimizin teminatı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hayata geçiremeyeceğimiz hiçbir projeyi kataloglarımıza yazıp, diğer adaylar gibi Ereğli halkını kandırmıyoruz. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve Ereğlili hemşerilerimiz var. Ereğli’nin başına talih kuşu kondu. 1 aylık süreçte Ereğli’mizde Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızı ağırladık. Bu tarihte bir ilktir, Ereğli için de kaçırılmayacak fırsattır. İnşallah alnımızın akı ile bu seçimi alıp, kendimize değil, kentimize kazandıracağız. Ereğli’yi mutlu temeller üzerine inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.


Erol Şahin’e inandıklarını ve güvendiklerini dile getiren mahalle sakinleri ise Ereğli’nin bir beş yıl daha kaybetmemesi için kendisine oy vereceklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi'nden geçiş dönemi planı
    1. Cezayir'de Barış Toplumu..
    2. Gazze’de ateşkes sağlandı
    3. Komedi gibi olay: İngiliz yolcu uçağı..
    4. "ABD Başkanı İsrail hükümetinin..
    5. Suriye'de 3 Rus askeri öldü
    6. Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 4..
    7. Karın ağrısı nedir, neden olur? Karın..
    8. Bakan Soylu: “Bir koltuk için PKK’ya..
    9. Hedefimiz yüzde 60
    10. Mersin'de terör operasyonu! Çok sayıda..
    11. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    12. Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda..
    13. Kolonoskopi nedir? | Kolonoskopi nasıl..
    14. AR-GE ve üretim yapılacak
    15. Artroskopi nedir? | Artroskopi nasıl..
    16. CHP'li aday Seyfettin Yıldırım'dan..
    17. ABD'li şarkıcı Della Miles'ten..
    18. Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze..
    19. Başkan Eroğlu: “Cumhurun zararına bir..
    20. İsrail saldırılarında 5 Filistinli..
    21. "31 Mart günü en güçlü cevabı vereceğiz"
    22. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    23. Ürdün İhvanı'ndan Romanya'ya Kudüs..
    24. Bakan Soylu: Terör örgütü bağlantılı..
    25. A Milli Futbol Takımı 2'de 2'yle başladı
    26. Batı Şeria'da İsrail..
    27. Fransız senatörlerden "Katalonya..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol..
    29. Soylu: "Muhalefetten 178 aday hakkında..
    30. Ömer Arısoy'dan Zeytinburnu halkına..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler