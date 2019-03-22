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Şahin, “31 Mart Ereğli için tarihi bir fırsat”

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Uzun Mehmet Mahallesini gezerek projelerini anlattı.

22 Mart 2019 Cuma 20:49
Şahin, “31 Mart Ereğli için tarihi bir fırsat”

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Uzun Mehmet Mahallesini gezerek projelerini anlattı. Şahin, çalıntı projelerle halkın karşısına çıkanlara inanılmamasını istedi.


AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Uzun Mehmet Mahallesinde ekibi ile birlikte kapı kapı gezerek projelerini anlattı ve destek istedi. Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Şahin Uzun Mehmet Mahallesi halkına 31 Mart seçimlerinin Ereğli için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti. Ereğli halkının bu fırsatı çok ama çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Şahin, “Bizim arkasında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu projeleri çalarak önünüze gelen adaylara inanmayın. Onlar bu projeleri ancak rüyalarında görebilirler. Kaldı ki 20 yıldır aynı projeler ile bu halkın önüne çıkmaktan sıkılmadılar” dedi. Erol Şahin’in bu sözü üzerine bir vatandaş, CHP adayının kataloğunda bulunan özellikle viyadük projesine tepki göstererek, “O viyadük defalarca bizim önümüze getirildi, söz verildi ama sadece kataloglarda kaldı. Ben inşaat sektöründe kalfalık yapıyorum, az çok anlarım. O viyadüğün maliyeti 200 milyonu buluyor. Bizim Ereğli Belediyesinin gelir gider bütçesi 170 milyon lira. Halk bu kadar da aptal yerine konulmaz, nasıl yapacaklar ve yıllardır niye yapmadılar?” dedi. Şahin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ereğli’ye olan yakın ilgisini anlatmaya çalıştığı bir vatandaş Şahin’in sözünü keserek, “Başkanım anlatmanıza gerek yok her şeyi biliyoruz. Benim adım Ahmet. CHP’nin projelerinde gördüğümüz her şey hayal! Sizin de dediğiniz gibi, gençliğinde bunları yapamayanlar bu yaşta nasıl yapacaklar çok merak ediyoruz! Adam çıkmış Fakülte sözü veriyor. Bu fakülteleri yaparsa iktidar yapar. Ha, eğer CHP iktidarda da biz bilmiyorsak özür dilerim! Bir de tutmuş üniversite öğrencilerine burs diyor. Onlar unutmuş olabilir ama biz unutmadık, Üniversite öğrencilerine belediyelerin burs vermesinin önünü CHP kesti. Dava edip iptal ettirdiler. Nasıl verecekler bunu?” diyerek CHP adayına tepki gösterdi. Mahallelerde vatandaşlardan duyduğu mutluluğu dile getiren, “İşte görüyorsunuz. Halkımız kararını vermiş. Gerçekleri görmüş. Ne mutlu Kdz. Ereğli’ye ki böyle bilinçli bir topluma sahip” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:49
  1. doğa

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