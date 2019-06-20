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Şahin, 11 yıl önce KASKİ’ye sorduğu soruların cevabını bekliyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin,11 yıl önce Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) Suudi Arabistan’a yaptığı gezinin ardından, kuruma sordukları soruların cevaplarını mahkeme kararına rağmen halen alamadıklarını söyleyerek, “Biz bu soruların cevaplarını KASKİ’den 11 yıl sonrada olsa bekliyoruz” dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:52
Şahin, 11 yıl önce KASKİ’ye sorduğu soruların cevabını bekliyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin,11 yıl önce Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) Suudi Arabistan’a yaptığı gezinin ardından, kuruma sordukları soruların cevaplarını mahkeme kararına rağmen halen alamadıklarını söyleyerek, “Biz bu soruların cevaplarını KASKİ’den 11 yıl sonrada olsa bekliyoruz” dedi.


Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 11 yıl önce KASKİ tarafından Suudi Arabistan’a düzenlenen ziyaretin ardından kuruma verdiği dilekçe ile Bu geziye kimler katıldı, hangi sıfatlarla katıldı? Bu gezi nereye yapıldı? Kayseri’ye su kazanımı olarak ne getirildi ve ne kadar masraf edildi’ gibi sorular sordu. Cevap gelmemesi üzerine Bilgi Edindirme Değerlendirme Üst Kurulu’na şikayette bulunan Şahin, mahkeme kararı olmasına rağmen 11 yıldır cevapların gelmediğini söyledi.


Yetkililerden soruların cevaplarını beklediğini kaydeden Şahin, olayın hikayesini şöyle anlattı:


“Milattan önce diyebileceğimiz kadar uzun bir hukuk süreci yaşadık. 2009 yılında Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin su çalışması ve araştırması yapmak üzere yurtdışı gezisi düzenlediğini öğrendik. Bu geziye belediyelerden ve su idaresinden çeşitli yetkililerinde katıldığını, bu gezinin Arabistan’a yapıldığını öğrendik. Su çalışması ve araştırması olduğu için tüketicileri yakından ilgilendirdiğinden dolayı 2009 yılının başında Bilgi Edinme Kanunu’na istinaden ‘Bu geziye kimler katıldı, hangi sıfatlarla katıldı? Bu gezi nereye yapıldı? Kayseri’ye su kazanımı olarak ne getirildi ve ne kadar masraf edildi’ gibi sorular sorduk. Bu sorunun cevabının bizi ilgilendirmediği ya da çok detaylı çalışma gerektireceğinden dolayı cevap vermeyeceğini ilettiler. Bizde Bilgi Edindirme Değerlendirme Üst Kurulu’na şikayet ettik ve ‘Kanuna istinaden bir dilekçe verdik, bize cevap verilmiyor, karar verin’ dedik. Kurulda bizi haklı buldu ve KASKİ’ye cevap vermesini istedi. KASKİ burada bizi devreden çıkarmak için bu kararı mahkemeye verdi. Biz devreden çıkmış olduk ve 2 taraf mahkemelik oldu. Ondan sonraki süreci de biz takip edemedik. Daha sonra dışarıdan edindiğimiz bilgiyle mahkemenin de bizi haklı bulduğunu öğrendik. Ardından bir üst mahkemeye gidilmiş, o mahkemede bizi haklı bulunca en son Danıştay’a gidilmiş. Bunun ardından kararın ne olduğunu öğrenmek için KASKİ’ye sorduğumuzda oradan ‘Arşivde, bulamadık’ gibi ilginç cevaplar aldık. Bizde gidip Danıştay’dan kararı aldık. Bu kararda ‘Tüketiciler Birliği’nin sormuş olduğu sorulara cevap verin’ diye bir karar çıkmış. Sene 2019 oldu, tam 11 yıl sonra biz hala görevdeyiz. Bu zaman zarfında görev değişikliği olabilirdi, birileri vefat edebilirdi. Bu olay kapanıp gidecekti. Biz bu soruların cevaplarını KASKİ’den 11 yıl sonrada olsa bekliyoruz. Eğer cevap verilmezse, yargı kararını yerine getirmemekten dolayı avukatımız aracılığı ile savcılığa kamu davasının açılması ve yetkililerin cezalandırılması noktasında suç duyurusunda bulunacağız. Eğer bir gezi tüketiciler adına yapılmışsa, bu tüketicileri temsil eden bir kurumdan neden saklanır. Hatta dilekçe bile vermenize gerek yok, sitenizden yayınlayabilirsiniz.”

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:52
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