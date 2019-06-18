28 Şubat mağduru Şahımerdan Hoca serbest bırakıldı!

Şahımerdan Sarı hakkında tahliye kararı verildi.

Sarı'nın Avukatı Hüseyin Kurşun, Sarı'nın tahliye edileceğine dair kararı sosyal medyada paylaştı.

Karara göre Şahımerdan Sarı ile birlikte 14 kişinin daha tahliyesi yönünde karar verildi.

Şahımerdan Hocaefendinin avukatı Kurşun, sosyal medya hesabından şu ifadeyi kullandı:

“Şahımerdan Sarı Hoca’nın 17/06/2019 tarihi itibariyle cezasının infazı durdurulmuştur. Başta şahsına ve tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hoca dün akşam itibariyle Silivri Cezaevi’nden tahliye olmuştur.”

28 Şubat ve FETÖ mağduru

28 Şubat postmodern darbesi sürecinde uydurulan “Vasat Örgütü”nün lideri olma suçlamasıyla 2013’te hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilen ve hâlâ Silivri Cezaevi’nde bulunan Şahımerdan Sarı Hoca’nın masum olduğunun adlî makamlarca da teyit edildiği ancak FETÖ’nün hışmına uğradığı ortaya çıkmıştı.

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