Sahillerde imar belgesi iptal edilen yapı sayısı 447 oldu Özellikle Bodrum olmak üzere Ege ve Akdeniz'de imara aykırı olarak yapılan ve belgesi iptal edilen kaçak yapıların sayısı 447'ye ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz ay Bodrum'da denize açılarak; kurmaylarıyla birlikte kıyı şeridindeki inşaatları denetlemişti. Bakan Kurum, ardından yaptığı açıklamada; bu inşaatların durdurulduğunu ve kaçak yerlerin de yıkılacağını açıklamıştı. Belgesi iptal olan yapılar Bu kapsamda Ege ve Akdeniz sahillerinde, toplamda 447 yapının yapı kayıt belgesi iptal edildi. En çok yapı kayıt belgesi iptal edilen ilçe olarak da Fethiye ön plana çıktı.

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