Sahillerde bayram hareketliliği

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, sahilleri doldurdu.

Ramazan Bayramı tatili için ilçeye gelerek otellerine yerleşen yerli turistler, hava sıcaklıklarının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi bulması nedeniyle plajlara akın etti. Plajı dolduran tatilciler, sıcak hava ve güneşin tadını çıkarırken, kimileri deniz keyfi yaptı.

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Belcekız ve Kumburnu Plajı’nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de Babadağ’dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız Plajı’na iniş yaptı.