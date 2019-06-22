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Sahiller boşaldı, İstanbul seçmeni Bodrum’u terk ediyor

Bodrum’da bulunan İstanbul seçmeni de oylarını kullanmak için İstanbul’a hareket etmeye başladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:45
Sahiller boşaldı, İstanbul seçmeni Bodrum’u terk ediyor

Bodrum’da bulunan İstanbul seçmeni de oylarını kullanmak için İstanbul’a hareket etmeye başladı. Sahillerde ise yabancı turistlere kaldı.


23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak İstanbullu seçmenler için Bodrum’dan çok sayıda otobüs kaldırılıyor. Dünden itibaren Milas-Bodrum Havalimanı gidiş hattındaki yolcu sayısında büyük artış olduğu öğrenildi. Bodrum Milas Havalimanından İstanbul’daki havalimanlarına 3 havayolu şirketi 30 sefer yapacak. Havayolu şirketlerinin internet sitelerinde neredeyse her sefer için son biletlerin satışta olduğu dikkat çekiyor.


İstanbul seçmeninin yaz aylarında yaşadığı veya tatil için tercih ettiği yerlerin başında Bodrum geliyor. İlçedeki İstanbul seçmeni oylarını kullanmak için İstanbul’a hareket etmeye başladı. Seçmenlerin birçoğu Ramazan Bayramı’nın ardından İstanbul’a dönerken, ilçede kalanlar da oylarını kullanmak üzere gitmeye başladı.


AK Parti ve CHP otobüs kaldırıyor


AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de kendi seçmenlerini İstanbul’a taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, partinin tüm Muğla’da seçmenler için otobüs kaldıracağını ifade ederek, Bodrum’dan Cumartesi günü 10 otobüs kaldırmayı planladıklarını söyledi. Özel araçlarıyla gidenler ve havayolu ile gidenler için de yardımcı olduklarını dile getiren Özmen, daha önceden otobüsle giden seçmenler için de bilet desteğinde bulunduklarını anlattı.


Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı’nın da Bodrum’dan 31 otobüs kaldıracağı bildirildi. Otobüslerin 18.00’da Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı yakınındaki bir akaryakıt istasyonundan kalkacağı bildirildi.


Turizmciler seçim sonrasını bekliyor


İstanbul seçimlerinin yerli turist açısından en çok etkilediği yerlerin başında da yine Bodrum geliyor. Seçim dolayısıyla ilçedeki bazı plajlarda yabancı turist ağırlığı göze çarpıyor. Bitez Sahili yabancı turistin çok olduğu sahillerin başında geliyor.


Turizmciler ise seçim sonrasından oldukça umutlu. Bitez Sahilinde faaliyet gösteren işletmeci Cihan Yavaş, yerli turist açısından henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığını fakat seçim sonrası için çok umutlu olduklarını dile getirerek, “Herkes seçimi bekliyor. Şu an buradaki müşterilerin yüzde 95’i yabancı müşteri. Yabancı müşteri yoğunluğu bu sene iyi, memnunuz. Ama Türk müşterilerimiz henüz gelmedi. Herkesin seçimi beklediğini düşünüyorum. Seçim bittiğinde buralar her zamanki gibi Türk müşterilerle dolup taşacak” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:45
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