Sahilde ölü ceratta ceratta bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ceratta ceratta türü deniz kaplumbağası deniz kıyısında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Değirmenaltı’nda sahil kesiminde gezen vatandaşlar kıyıda ağaç dalı arasında sıkışıp kalmış vaziyette ölü bir ceratta cerattanın olduğunu fark etti. Vatandaşlar bunun üzerine durumu yetkililere bildirdi.

“Hayvan çok şişmiş”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bedia İlerler, “Vatandaşlar görmüşlerdi. Dünden beri oradaymış. Bana telefon ettiler. Sahilde yürüyüş yaparken bir ceratta cerattaya rastladıklarını canlı zannederek yanına gittiklerini ölü olarak görünce çok üzüldüklerini söyledi. Ondan sonra bende geldim aynı yerde buldum hayvanı. Çok üzücü bir olay. Gemilerin ağlarına takılarak geliyorlarmış. Gerekli mercilere haber verdik sanıyorum ki alacaklar oradan almaları da çok zor olacak çünkü hayvan çok şişmiş. Sanıyorum ki denizden yaklaşarak alacaklar ve ondan sonrada gömecekler” dedi.

Bunun üzerine yetkililer deniz kıyısında ağaç dalları arasında sıkışmış halde ölü bulunan ceratta cerattayı olduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.