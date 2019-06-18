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Sahil Güvenlikten denizde tıbbi tahliye

Muğla’nın en önemli koylarının bulunduğu Fethiye Göcek’te bir vatandaş özel tekneden denize atlaması esnasında yaralandı.

18 Haziran 2019 Salı 22:26
Sahil Güvenlikten denizde tıbbi tahliye

Muğla’nın en önemli koylarının bulunduğu Fethiye Göcek’te bir vatandaş özel tekneden denize atlaması esnasında yaralandı. Yaralı vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağlıkçı kontrolünde karaya taşındı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Fethiye Göcek Sıralıbük koyunda ‘Brosv and Bottles’ isimli özel teknede bulunan 37 yaşındaki Atilla Erdem Pekmezci isimli vatandaşın denize atlaması esnasında yaralandığı ihbarı yapıldı.


İhbar sonrası bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na ait bir bot sağlık ekibini de yanına alarak kazazedeye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş Fethiye Sahil Güvenlik iskelesine, oradan da Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 22:26
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