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Sahil Güvenlikten "Bayrak Adası" açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarındaki Bayrak Adası önlerinde gerçekleştiği belirtilen bir olaya ilişkin haberin güncel olmadığı, söz konusu yayınlarla kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği ifade edildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:29
Sahil Güvenlikten "Bayrak Adası" açıklaması

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Aydın'ın Kuşadası ilçesi yakınlarındaki Bayrak Adası önlerinde gerçekleştiği belirtilen bir olaya ilişkin eski görüntülerle yapılan haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi yakınlarındaki Bayrak Adası önlerinde gerçekleştiği belirtilen bir olaya ilişkin bugün bir haber ajansı kaynaklı "Türk Botu Yunan askeri gemisini böyle kovaladı", "Türk karasularına giren askeri gemiye, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi" başlıklı haberlerin yayınlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberin güncel olmadığı belirtilen açıklamada, 2016 yılında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin görüntülerin yeni bir haber olarak yayınlandığı vurgulandı. Açıklamada, haberin, bugün itibarıyla Ege Denizi’nde Yunanistan ile gerginlik durumu varmış gibi kamuoyunu yanlış bilgilendirici nitelikte ve ülke menfaatleri açısından sakınca doğurabilecek şekilde yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20-21 Kasım 2018 tarihlerinde bahse konu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 6 Sahil Güvenlik unsuru tarafından düzensiz göçün ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik keşif/karakol görevleri icra edilmiştir. İcra edilen görevler süresince hiçbir Türk Sahil Güvenlik gemi/botu tarafından Yunan askeri unsuru ile temas edilmemiş, haberlerde bahsedildiği şekilde bir 'dalaşma' yaşanmamıştır."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:29
  1. Sahil Güvenlik Komutanlı

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