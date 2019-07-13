Sahil Güvenlik, ’Mobil Radarı’ ile tespit etti Edirne’nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından mobil radar ile tespit edilen 2 lastik bot içerisinde toplam 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne’nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından mobil radar ile tespit edilen 2 lastik bot içerisinde toplam 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,13 Temmuz 2019 tarihinde saat 02.15’te ve 03.15’te, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Botu tarafından Edirne ili Enez ilçesi açıklarında tespit edilen 2 lastik bot durduruldu.

İçerisindeki 53 Afganistan, 9 İran ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 65 düzensiz göçmen (44 erkek, 14 kadın, 7 çocuk) yakalandı.

4 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı

Öte yandan, kurulan koordine neticesinde olayla bağlantılı 4 Türk göçmen kaçakçısının Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından karada yakalanması sağlandı.

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