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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir"

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'e mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, denizlerde güvenliğin sağlanması, ulusal çıkarların, çevrenin ve doğal kaynakların korunması görevlerini başarıyla yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojiye uyumu, harekat kabiliyeti ve donanımlı personeliyle milletimizi gururlandıran, üstlendiği tüm vazife ve sorumlulukları her zaman başarıyla yerine getireceğine inandığım Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünde, tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:45
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. kuruluş yıl dönümü
  3. Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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