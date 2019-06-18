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Sahil Güvenlik Komutanlığının 37. kuruluş yıl dönümü

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu:- "Köklü mazisinden aldığı güçle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisi doğrultusunda 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde kurtardığı hayatlarla dünyanın mazlum milletlerinin duasını alan, farklı bir motivasyonla insanüstü bir hizmet ortaya koyan, ülkemizin gurur kaynaklarından biridir"

18 Haziran 2019 Salı 14:08
Sahil Güvenlik Komutanlığının 37. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Köklü mazisinden aldığı güçle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisi doğrultusunda 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde kurtardığı hayatlarla dünyanın mazlum milletlerinin duasını alan, farklı bir motivasyonla insanüstü bir hizmet ortaya koyan, ülkemizin gurur kaynaklarından biridir." ifadesini kullandı.

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Soylu, tıpkı karada olduğu gibi denizlerinde de asayiş ve emniyeti temin etmek, her türlü kaçakçılık ve yasa dışı faaliyete engel olmak, can güvenliğinin tehlikeye girdiği durumlarda kurtarma hizmetini vermek üzere görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığının, esas itibarıyla 1886'daki Kordon Bölükleri’ne kadar uzanan köklü bir maziye ve uzun geçmişin getirdiği büyük bir tecrübe birikimine sahip olduğunu bildirdi.

"Dünyadaki emsalleri arasında teknik kapasite ve başarı noktasında önde gelen kurumlardan biri olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, özellikle 21'nci yüz yılın ortaya koyduğu küresel göç ve ülkemizin küresel göç rotaları üzerinde olması, bir anlamda küresel etkileri olan bir görev ifa etmektedir." görüşünü kaydeden Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, bu ağır sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek üzere kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti ve destekleriyle özellikle son yıllarda personel ve teknik kapasite noktasında önemli yatırımlar yapılmıştır. Dijital teknolojileri de en üst düzeyde kullanan komutanlığımız, aynı zamanda yerli ve milli üretim insansız hava araçlarını da bünyesine katarak deniz güvenliğini sağlamadaki takip etkinliğini çok daha üst bir seviyeye ulaştırmıştır. Köklü mazisinden aldığı güçle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisi doğrultusunda 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde kurtardığı hayatlarla dünyanın mazlum milletlerinin duasını alan, farklı bir motivasyonla insanüstü bir hizmet ortaya koyan, ülkemizin gurur kaynaklarından biridir.

Bu vesileyle, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 37'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, hali hazırda bu kuruma emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı sevgi ve saygılarımla selamlıyor; o güzel üniformayı giymiş bütün büyüklerimizi, o üniformayla şehadete ulaşmış bütün o güzel insanları, rahmet ve şükranla anıyorum."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:08
  1. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu
  2. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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