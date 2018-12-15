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Sahil Güvenlik Komutanlığınca 500 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 07-14 Aralık tarihlerinde 500 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının yakalandığı açıklandı

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:23
Sahil Güvenlik Komutanlığınca 500 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, son bir haftada, 500 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 07-14 Aralık tarihlerinde yaşanan toplam 11 göç olayının 7'si Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 4'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahasında bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Ayvalık, Dikili, Urla ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 7 olayda toplam 258 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, Didim ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 4 olayda toplam 242 düzensiz göçmen yakalandı, bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Gerçekleşen 11 göç girişiminin 2'sinde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilirken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvalık ve Foça bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde toplam 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Urla, Çeşme, Seferihisar, Didim, Bodrum ve Marmaris bölgelerinde gerçekleşen 6 düzensiz göç olayında, karada tespit edilen 175 düzensiz göçmenin ve 13 göçmen kaçakçısının, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde Ege denizinde; 30 Sahil Güvenlik botu, 6 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 10 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam 2 bin 4 saat seyir yapıldı, 21 helikopter ve 8 uçak sortisi ile toplam 83 saat uçuş gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 4 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından, toplam 350 saat görev icra edildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:23
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