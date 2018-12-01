THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262 düzensiz göçmen yakalandı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:35
Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, son bir haftada, 262 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısının yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 8 göç olayının 3'ü Sahil Güvenlik İzmir, Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 3'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, biri Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve diğeri de Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan, Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Dikili ve Seferihisar bölgelerindeki 3 olayda 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan, Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde ise Bodrum ve Didim bölgesindeki 3 olayda 81 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Kaş bölgesinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, 1 olayda 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Enez bölgesinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, 1 olayda 22 düzensiz göçmen yakalandı, bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen 8 göç girişiminin 1'inde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edilirken, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bodrum bölgesinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ayvalık, Kuşadası, Didim, Bodrum ve Kaş bölgelerinde gerçekleşen 11 düzensiz göç olayında, karada tespit edilen 415 düzensiz göçmenin ve 9 göçmen kaçakçısının, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanması sağlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde, Ege ve Akdeniz'de, 1 Arama Kurtarma Korveti, 31 Sahil Güvenlik Botu, 7 SAGET, 1 DEGAK Timi ve13 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından, toplam 1 bin 284 saat seyir yapıldı, 26 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 61 saat uçuş gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 3 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 160 saat görev icra edildi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:35
  1. düzensiz göçmen
  2. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262 düzensiz göçmen yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    1. Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    2. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya neden..
    3. Millet bahçesinin adı yetti! Piyasa..
    4. Dağdan kopan kayaların kapattığı yol..
    5. Sendikal harekete bir sanat damarı..
    6. MHP belediye başkan adayları belli..
    7. Paris sokakları yine karıştı!
    8. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    9. Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur..
    10. İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da
    11. MHP Kütahya belediye başkan adayları..
    12. Türkmenlere kimyasal silah saldırısını..
    13. Kırşehir MHP belediye başkan adayları..
    14. İran'dan gövde gösterisi! Yerli..
    15. Emekli şampiyonlar "ata sporu" için..
    16. "Helal turizm pazarı 220 milyar dolara..
    17. İyi Partili Ümit Özdağ'dan..
    18. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262..
    19. CHP'den asgari ücret için kanun teklifi
    20. Kırıkkale MHP belediye başkan adayları..
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi