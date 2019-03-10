Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaymakam, Öner’i ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini kabul etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı SG. Kıdemli Albay Gürkan Salih Karabacak, beraberinde SG. Küçükkuyu Karakol Komutanı Aytaç Bayırlı ve TCSG-905 Komutanı SG. Kıdemli Başçavuş Berkan Başaran ile Kaymakam Hüseyin Öner’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Burhaniye Limanında konuşlanmış olan TCSG-905 botuyla ilgili çalışmalar, bölge ve sahillerin genel durumu gibi konular ele alındı. Kaymakam Hüseyin Öner, SG. Kıdemli Albay Gürkan Salih Karabacak ve beraberindeki heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.