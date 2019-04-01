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Sahil Güvenlik Komutanlığı 38 sözleşmeli personel alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığının mülakatla sözleşmeli personel alımı için başvuralar 2-12 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek

01 Nisan 2019 Pazartesi 06:43
Sahil Güvenlik Komutanlığı 38 sözleşmeli personel alacak

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı mülakat sınavıyla 38 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ve Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre başvurular, 2-12 Nisan tarihleri arasında "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Adayların Başvuru Kılavuzu'nda ilan edilen unvanlar için öğrenim şartını taşımaları ve eğitim gördükleri bölümlerle ilgili 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden en az 60 almaları gerekiyor.

Ayrıca adayların başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmaları şartı aranıyor.

Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanların başvuru tarihi itibarıyla sözleşme fesih tarihi üzerinden en az bir yıl geçmiş olması, sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden Türk SilahlıKuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık YeteneğiYönetmeliği'ne göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur" kararlı sağlık raporu almaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunun olumlu olması gerekiyor.

Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit veya gazi olduğunu gösterir belgeyle başvurmaları durumunda KPSS puanlarına belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınacak.

- Alım yapılacak iller ve unvanlar

Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacak iller ve unvanlar şöyle:

Ankara-Dava Takip Büro Personeli (1), İstanbul - Mali İşler Büro Personeli (1), İzmir - Elektrik Teknikeri (2), İstanbul - İzmir - Bilgisayar Teknikeri (3), Trabzon - İstanbul - Harita Kadastro Teknikeri (2), İstanbul - İzmir - İnşaat Teknikeri (2), Ankara - Video Montaj Teknikeri (1), Antalya - Ambar Büro Personeli (1), İstanbul - Samsun - Büro Personeli (2), Ankara - Bilgisayar Teknisyeni (1), Antalya - İstanbul - Elektrik Teknisyeni (2), İzmir - Mersin - Motor Teknisyeni (2), İzmir - Antalya - Elektronik Teknisyeni (2), Antalya - Sıhhi Tesisat Teknisyeni (1), Antalya - (Boyacı/Badanacı) Destek Personeli (1), İzmir - Marmaris - Ankara - Antalya - Samsun - (Hizmetli) Destek Personeli (13), İstanbul - (Garson) Destek Personeli (1).

Mülakat sınavı tarihleri, sınav yeri ve zamanı ile mülakat sınavı sonuçları adaylara "www.sg.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 06:43
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  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. sözleşmeli personel

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