Sahil güvenlik için 105 kontrol botu inşa edilecek

SSB ile Ares Tersanecilik arasında imzalanan sözleşmeyle 105 adet kontrol botu inşa edilecek. Düzensiz göçle mücadelede, arama/kurtarma, kaçakçılıkla mücadelede ve denizden emniyet/güvenlik görevlerinde önemli kabiliyete sahip olunacak botlar 2020 yılında hizmete girmeye başlayacak.

Kontrol Botu Projesi Sözleşmesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ares Tersanecilik arasında imzalandı. Proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı için 105 adet kontrol botu yedekler ve hizmetlerle birlikte tedarik edilecek. Çevre denizlerimizde ve iç sularda görev yapacak kontrol botları ile düzensiz göçle mücadelede, arama/kurtarma faaliyetlerinde, kaçakçılıkla mücadelede ve denizden emniyet/güvenlik görevlerinde önemli bir kabiliyete sahip olunacak. İlk botun 2020 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğa. Ahmet Kendir ile firma temsilcileri katıldı.