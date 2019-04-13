Sahil güvenlik ekipleri bu kez karada yakaladı Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan 24’ü çocuk, 13’ü kadın toplam 53 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından denize açılmadan yakalandı.

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan 24’ü çocuk, 13’ü kadın toplam 53 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından denize açılmadan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim bölgesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı, Didim’e bağlı Manastır Koyu’nda karada bir grup kaçak göçmenin kaçış hazırlığı yaptığı tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, Manastır Koyu’na çıkarak yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlığındaki Suriye uyruklu 53 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Didim Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan kaçak göçmenler, ardından il göçmen bürosuna gönderildi.

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