0553 313 94 23

Şahidin kuzeni trafik kazasında öldü

Suriye sınırında DAEŞ terör örgütü tarafından şehit edilen ilk asker olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Yalçın Nane’nin 5 yaşındaki Eren Nane, amcasının şehit olduğu Temmuz ayında halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

09 Temmuz 2019 Salı 17:25
Şahidin kuzeni trafik kazasında öldü

Suriye sınırında DAEŞ terör örgütü tarafından şehit edilen ilk asker olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Yalçın Nane’nin 5 yaşındaki Eren Nane, amcasının şehit olduğu Temmuz ayında halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Havuzlubahçe Hudut Bölük Komutanlığı’na bağlı Dağ Hudut Karakolu’nda görev yapan ve 23 Temmuz 2015 tarihinde sınırın Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Astsubay Mehmet Yalçın Nane’nin 5 yaşındaki kuzeni Gaziantep’te meydana gelen kazada halk otobüsünün çarpması sonucu öldü. İddiaya göre Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi 82 nolu cadde üzerinde yaşayan ve 3 çocuğu bulunan Gamze Nane, bir yakınlarının düğünü için 8 yaşındaki kızı İrem’i kuaföre götürmek üzere yola çıktı. Annesi ve ablasının peşinden koşturan ve yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Eren’e, henüz sürücüsü belirlenemeyen 27H0166 plakalı halk otobüsü çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan küçük Eren, yaklaşık 16 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Eren’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Şehit amcası ile aynı ayda öldü


Yalçın Nane’nin şehit olduğu Temmuz ayında 1 yaşında olan olan Küçük Eren’in hiç tanıyamadığı amcasından 4 yıl sonra Temmuz ayında vefat ettiği ortaya çıktı. Babası ile birlikte kazadan 10 gün önce gittikleri havuzda çekilen görüntüleri geriye kalan Eren’in şehit amcası ile aynı ayın içerisinde vefat etmeleri ikinci kez yürekleri dağladı. Otopsinin ardından Eren’in cenazesi, defin edilmek üzere baba Serkan Nane’ye teslim edildi. Küçük Eren, ikindi namazına müteakiben Asri Mezarlık’ta dualarla defin edildi. Cenaze töreninde küçük Eren’in 8 yaşındaki ablası İrem ve arkadaşları, tabutun başında uzun süre ayrılmadı. Eren’in ablası ve arkadaşları göz yaşı ve dualarla arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı


Öte yandan, kazayı yapan halk otobüsü sürücüsünün tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mandela'nın torunundan İsrail'e "Filistin satılık değildir" tepkisi
    1. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    2. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    3. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    4. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    5. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    6. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    7. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    8. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    9. Doğada diyabet okulu başladı
    10. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    11. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    12. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    13. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    14. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    15. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    16. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    17. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    18. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    19. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    20. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    21. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    22. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
    23. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
    24. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
    25. Çanakkale’de göçmen operasyonu
    26. Çamura saplanan inek kurtarıldı
    27. Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve..
    28. Mardin Valiliği’nden Ahmet Türk..
    29. FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 2..
    30. Darbeci Sisi yönetiminden AB'ye..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler