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"Sahibinin Sesi" oyununun galası yapıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 21:43
"Sahibinin Sesi" oyununun galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatroları'nca sahnelenen Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği "Sahibinin Sesi" adlı oyunun gala gösterimi yapıldı.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan oyunun yönetmeni İskender Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 sene önce Sevim Burak'ın "İşte Baş İşte Gövde Kanatlar" oyununu da sahnelediğini belirtti.

Burak'ın hikayeciliği ve oyun yazarlığının hayranı olduğunu dile getiren Altın, "Oyuncularıma da rollerinden önce Burak'ın kitaplarını okumalarını ödev olarak verdim. Kuzguncuklu bir yazar, Kuzguncuk hikayelerini ve çok kültürlü yaşamını zor metinlerle anlatır." dedi.

Altın, oyunda hikayenin genel hatlarını anlattıklarına dikkati çekerek, "Yazar hikayeyi çok çetrefilli bir dille anlatır. Bilal karakterinin kafasının içindekileri ve yaşadıklarını yine Bilal'ın kafasının içinden anlatmaya çalıştık. Çok yaratıcı bir kadroyla çalıştım. Bütün oyuncuları ve sahne arkası emek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başrol oyuncusu Fatih Topçuoğlu ise oyunun oynadığı en zor oyunlardan birisi olduğunu belirterek, canlandırdığı karakterin çok değişken olduğunu ve sanatseverleri iyi bir oyunun beklediğini söyledi.

Zembul ve Bilal'in trajik aşk hikayesini konu edinen oyun, hastalıklı biçimde kuşkucu bir karakter olan Bilal'in Zenbul'un hamile kalması üzerine yaşadığı olayları anlatıyor.

"Bilal" karakterini Fatih Topçuoğlu, "Zenbul" karakterini ise Ebru Aytürk'ün canlandırdığı oyunda, Lebib Gökhan, Meltem Evcioğlu, Oğuz Tunç ve Eren Özyalçın da rol aldı.

Müziğini Cem İdiz'in, dramaturjisini Canan Kırımsoy'un, dekor tasarımını Şirin Dağtekin Yenen'in, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu'nun, ışık tasarımını Akın Yılmaz'ın yaptığı oyun, 25, 26, 27 29, 30, 31 Ocak ve 1, 2, 3 Şubat tarihlerinde Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izlenebilecek.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:43
  1. "Sahibinin Sesi"
  2. İstanbul Devlet Tiyatroları

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