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Can Dündar, sahibinin kucağında havladı: İstihbaratçılar...

Hakkında yakalama kararı bulunan ve hapse girmemek için ABD'ye kaçan Can Dündar, sahiplerinin kucağında havlamaya devam ediyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 22:44
Can Dündar, sahibinin kucağında havladı: İstihbaratçılar...

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeni Şafak Gazetesi'nin "Türkiye karşıtı çok uluslu ittifak ile yurt dışına kaçan FETÖ’cüler ve PKK temsilcileri terör zirvesinde buluştu." haberine ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulunan sahibi ABD'nin kucağındaki Can Dündar, küstah tavırları ile pes dedirtti.

Yeni Şafak Gazetesi söz konusu haberde, "Türkiye karşıtı çok uluslu ittifak ile yurt dışına kaçan FETÖ’cüler ve PKK temsilcileri terör zirvesinde buluştu. Kamışlı’daki ihanet toplantısına ABD, BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, Fransa, Bahreyn ve Kanada’dan önemli isimler katıldı. Kırmızı bültenle aranan Can Dündar, Almanya’ya kaçan Hayko Bağdat, firari FETÖ’cü Ergun Babahan da oradaydı" ifadelerini kendince alaya alan Dündar, her zaman olduğu gibi yalana sığınarak şu alçak ifadeleri kullandı:

"İstihbaratçılar; lütfen kandırmayın şunları.. Sazan gibi atlayıp rezil oluyorlar sonra…"

Hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Dündar, hapse girmemek için sahiplerinin kucağına, ABD'ye kaçmıştı. Türkiye onun gerçek yüzünü kendisine yönelik düzenlenen saldırıda karısının canını hiçe sayarak onun arkasına saklandığı görüntülerle daha da iyi öğrenmişti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 22:44
  1. ABD
  2. Can Dündar

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