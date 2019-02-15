0553 313 94 23

sahibinden.com’da sigorta ve kasko teklifine kolay erişim

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş:- "Vasıta alım satımı yapan kullanıcılarımıza sigorta hizmetlerinde de fayda sunmayı ve süreci hızlı ve pratik bir hale getirmeyi hedefledik"

15 Şubat 2019 Cuma 09:58
sahibinden.com’da sigorta ve kasko teklifine kolay erişim

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği iş birliği ile hayata geçirdiği hizmeti ile kullanıcılarına uygun fiyatlı trafik sigortası ve kasko tekliflerini tek bir sayfada hızlı ve kolayca değerlendirme imkanı sunuyor.

sahibinden.com açıklamasına göre, ürün ve servislerinde kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan sahibinden.com hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. sahibinden.com, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği iş birliği ile hayata geçirdiği hizmeti ile kullanıcılarına uygun fiyatlı trafik sigortası ve kasko tekliflerini tek bir sayfada hızlı ve kolayca değerlendirme konforu sunuyor.

Kullanıcılar, Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. firması aracılığı ile sahibinden.com’da birçok farklı sigorta şirketi tarafından kendilerine özel sunulan kasko ve trafik sigortası tekliflerini karşılaştırarak ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun araç kasko ve trafik sigortasını satın alabiliyor. Tüm sahibinden.com üyeleri, otomobil, SUV ve motosiklet için geçerli olan bu hizmeti, sahibinden.com’un web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla kullanılabiliyor.

Açıklamaya göre, kullanıcıların, sahibinden.com ana sayfasında yer alan “Araç Sigorta Teklifleri” menüsünden önce kendi bilgilerini ardından da sigorta teklifi almak istedikleri aracın bilgilerini girmesi gerekiyor. Telesure tarafından kendilerine özel hazırlanan 20’den fazla sigorta firmasından alınan teklifleri tek bir sayfada karşılaştıran kullanıcılar, istedikleri sigorta seçeneğini kolayca satın alabiliyor. sahibinden.com iOS ve Android uygulamalarının son versiyonlarını indiren kullanıcılar, bu teknolojiden hemen faydalanmaya başlayabilecek.

-“Süreci hızlı ve pratik bir hale getirmeyi hedefledik

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, yeni ürünün kullanıcılara fayda sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin sahibinden.com’u olarak kurulduğumuz günden bugüne kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini merkeze koyan bir anlayışla, nasıl daha fazla fayda sunabileceğimizi düşünerek ürünlerimizi geliştiriyoruz. Vasıta alım satımı yapan kullanıcılarımıza sigorta hizmetlerinde de fayda sunmayı ve süreci hızlı ve pratik bir hale getirmeyi hedefledik. Bu doğrultuda da Telesure ile birlikte çalışarak kullanıcılarımızın kolaylıkla ve uygun fiyatlı olarak sigorta hizmeti satın alabilecekleri bir sistem geliştirdik.”

Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. CEO’su Bradley Du Chenne ise şu değerlendirmede bulundu:

“Araç satın alan ya da almayı planlayan kişiler, Zorunlu Trafik ve Kasko Sigortasını satın almayı genellikle araç satışı sonrası değerlendiriyor. sahibinden.com ve Telesure arasındaki bu iş birliği sayesinde, alıcının Telesure tarafından sunulan karşılaştırmalı sigorta tekliflerine tek sayfada ve kolay erişilebilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. sahibinden.com ile yapılan bu işbirliğinin tüketiciler ve sigorta sektörü için önemi bizi heyecanlandırıyor.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:58
  1. sahibinden .com

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilikten asılsız iddialara yanıt
    1. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    2. İşsizlik rakamları açıklandı
    3. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    4. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    5. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    6. Ünal Karaman kadroda değişikliğe..
    7. Knicks 18 maç sonra kazandı
    8. Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi
    9. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan..
    10. Hakkari için kuvvetli kar yağışı..
    11. MKE Ankaragücü, Akhisarspor..
    12. (Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya..
    13. "Psödomiksoma peritonei sıcak..
    14. Resimde dünya ikincisi oldu
    15. İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir..
    16. “Konkordato iflas değil, stratejik bir..
    17. Borsa, güne yatay başladı
    18. UEFA avrupa ligi son 32 turu sonuçları..
    19. (Özel) Kafasına "RTE" kazıttı
    20. Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi
    21. Diş çürüklerinin nedenleri
    22. sahibinden.com’da sigorta ve kasko..
    23. ADÜ’de patent okuryazarlığı konuşuldu
    24. Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam..
    25. Gökçeada seferlerine fırtına engeli
    26. Yenal Gökyıldırım, Kategori..
    27. Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e..
    28. "Hiçbir Müslüman ben sanattan anlamam..
    29. İzmir-Amerika kanser hattı
    30. Antalya Kongre Bürosu, Kongre..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!