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Sahibinden.com'da günübirlik üyeler dolandırıyor

Araç, ev ve menkul-gayrimenkul mal satışında, alıcı ile satıcıyı aracısız buluşturan internet sitesi sahibinden.com'da, günübirlik üyeliklerle dolandırıcılık olayları arttı. Son olayda takas edilen araçlardan birinin kilometresinin düşürüldüğü, mağdurun aracının da söz konusu sitede hemen satışa sunulduğu belirtildi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:49
Sahibinden.com'da günübirlik üyeler dolandırıyor

 yeniakit.com.tr  özel haber  Kolayca abone olunan ve “Aracın sahibiyim, taşınmazın sahibiyim” diye tanıtım yapılarak satışa sunulan menkul-gayrimenkul mallarda verilen bilgilerin gerçeklere aykırı olduğu ve bu yolla dolandırıcılıklara imza atıldığı ortaya çıktı.

Aracın kilometresiyle oynanmış

Son olarak, sahibinden.com'da gördüğü bir ilan üzerine, 80 bin km'de araç satın alan bir mağdur, aracın altı yıl önce muayene sırasında 120 bin km'de olduğu, aracın km'si ile oynanarak satışa sunulduğunu öğrenince şok geçirdi.

Takas etmişti, hemen satışa sunuldu

Kendi aracını da, araç satın aldığı kişiye takas eden mağdur müşterinin kendi aracı ise, yine sahibinden.com'da yeni üyelik açılarak hemen satışa sunuldu.

Site yetkilileri sessiz

Sahibinden.com yetkililerine, “Savcılık şikayetim var, bu aracı daha bir gün önce ben sattım. Ancak dolandırıcılık şikayetim olduğu için, savcılık işlem yapana kadar ilanı kaldırır mısınız” talebine de, site yetkilileri olumlu cevap vermeyerek, dolandırıcılara adeta ortam hazırlamış oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:53
  1. Sahibinden.com
  2. dolandırıcılık

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