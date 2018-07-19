Sahibinden satılık en uygun bedelli askerlik araba fiyatları

24 Haziran seçimlerinin en yoğun gündem maddeleri arasında bulunan bedelli askerlikte son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti, bedelli askerlikte yaşın 25, ücretin ise 15 bin TL, bedelli askerlik süresinin ise 28 gün olduğunu açıkladı. Bedelli askerlik çıkınca bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlar soluğu araç alım satımı yapan sitelerde aldı. Çeşitli sitelerde sahibinden bedelli askerlik için acil satılık araba araba ilanları dolaşmaya başladı.

Hükümet tarafından bedelli askerliğin açıklanması piyasalarda bedelli askerlik bereketi başladı. Bedelli askerliğin açıklanması ikinci el otomobilini satmak isteyenler araba alım satım yapan sitelere adeta akın etti. Bedelli askerlik parasını nasıl temin ederim diye düşünenler şimdiden arayışa girdi. Bedelli askerlik ücretini temin etmek isteyen bedelli askerlik adayları çeşitli internet siteleri üzerinden araçlarını satışa çıkardı. Araba alım satım yapan sitelerinde Bedelli için acil satılık ilanlarında patlama yaşandığı bildirildi.