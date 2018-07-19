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Sahibinden bedelli askerlik için kelepir acil satılık araba!

Araç alım satımı yayan internet siteleri bahibinden bedelli için kelepir satılık araç ilanları ile dolup taştı. AK Parti, bedelli askerlikte yaşın 25, ücretin ise 15 bin TL, bedelli askerlik süresinin ise 28 gün olduğunu açıkladı. Bedelli askerlik çıkınca bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlar soluğu araç alım satımı yapan sitelerde aldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:20
Sahibinden bedelli askerlik için kelepir acil satılık araba!

Araç alım satımı yayan internet siteleri bahibinden bedelli için kelepir satılık araç ilanları ile dolup taştı. AK Parti, bedelli askerlikte yaşın 25, ücretin ise 15 bin TL, bedelli askerlik süresinin ise 28 gün olduğunu açıkladı. Bedelli askerlik çıkınca bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlar soluğu araç alım satımı yapan sitelerde aldı.

Hükümet tarafından bedelli askerliğin açıklanması piyasalarda bedelli askerlik bereketi başladı. Bedelli askerliğin açıklanması ikinci el otomobilini satmak isteyenler araba alım satım yapan sitelere adeta akın etti. Bedelli askerlik parasını nasıl temin ederim diye düşünenler şimdiden arayışa girdi. Bedelli askerlik ücretini temin etmek isteyen bedelli askerlik adayları çeşitli internet siteleri üzerinden araçlarını satışa çıkardı. Araba alım satım yapan sitelerinde Bedelli için acil satılık ilanlarında patlama yaşandığı bildirildi.

 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 13:20
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