Sahibinden bahçeli satılık ev fiyatları | Müstakil bahçeli evler ne kadar?

Koronavirüs ev alma tercihini de değiştirdi. Yapılan araştırma, ev satın alırken vatandaşın balkonlu ve bahçeli evi tercih ettiğini ortaya çıkardı. Emlak Danışmanı Ulaş Gezen de bahçeli ve balkonlu evlere olan talebin, fiyatları geçen yıla oranla yüzde 50 artırdığını söyledi. Koronavirüsün ev satın alma tercihine etkisi araştırıldı. 633 kişiyle yapılan araştırmada, Türkiye'de yüzde 47,9luk kesimin bahçesiz-balkonlu, yüzde 37.6nın bahçeli-balkonlu, yüzde 8.7nin ise bahçesiz ve balkonsuz evde oturduğu ortaya çıktı. Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün etkisiyle yeni ev seçimi yapanların sayısı yüzde 28 olarak belirlendi.

Sahibinden bahçeli satılık ev fiyatları ne kadar?

Yeni ev satın alırken ya da kiralarken vatandaşın dikkat ettikleri arasında ise yüzde 29,1 ile evin fiyatı, yüzde 23 ile balkonlu ve bahçeli ev olması yer aldı. Koronavirüs nedeniyle konut sektöründe yaşanan değişimi değerlendiren Emlak Danışmanı Ulaş Gezen, Talepler geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttı. Yazlık kesimlerde doluluk oranı çok yüksek. Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyatlarda da yüzde 50ye yakın artış var diye konuştu. Talebin fiyatlara da etki ettiğine dikkat çeken Gezen, Geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 50ye yakın oranda artış var. Bunun temel sebebi insanlar ortak alanların az olduğu müstakil yerlerde haklarını kullanmak istiyorlar. Oralarda zaman geçirmek istiyorlar. Toprağa basmak istiyorlar dedi.