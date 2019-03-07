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Sahibi tarafından ateşe verilen motosikleti polis söndürdü

Karaman’da sahibi tarafında ateşe verilen motosikleti, olay yerine gelen polis ekibi söndürdü.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Sahibi tarafından ateşe verilen motosikleti polis söndürdü

Karaman’da sahibi tarafında ateşe verilen motosikleti, olay yerine gelen polis ekibi söndürdü.


Olay, öğle saatlerinde Hisar Mahallesi Kale yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aşırı derece alkollü olduğu öğrenilen İ.K. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle plakasız motosikletini ateşe vererek olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen trafik ekibi, çevre güvenliği aldıktan sonra yanan motosikleti, araçlarında bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Daha sonra gelen itfaiyede motosiklette soğutma çalışması yaptı. Motosikletini ateşe verdikten sonra ayrılan İ.K ise polis tarafından olay yerinin yakınında yakalanarak polis merkeze götürüldü. Plakasız motosiklet çekici ile otoparka çekilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
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