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Sahibi ölen çiftlik evinden "müze" çıktı

Manisa'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında takip edilen ancak birkaç gün önce yaşamını yitiren kişinin çiftlik evinde çeşitli dönemlere ait toplam bin 528 parça tarihi eser ele geçirildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:49
Sahibi ölen çiftlik evinden "müze" çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, adeta müzeye dönüştürülen bir çiftlik evinde toplam bin 528 parça tarihi eser tespit edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde çiftçilik yapan 82 yaşındaki Mehmet K'yi takibe aldı.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararı kapsamında adrese giden ekipler, şüphelinin birkaç gün önce yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Çiftlik evine giren jandarma ekipleri, adeta bir müze görünümünde raf, vitrin ve masalara sıralanan çok sayıda tarihi eserle karşılaştı.

Ev ile eklentilerinde yapılan çalışmada tarih öncesi, Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait toplam bin 528 parça tarihi eser bulunduğu belirlendi.

Aralarında heykeller, sikkeler, amforalar, vazolar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Soruşturmanın operasyon sonrası genişletildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:49
  1. çiftlik evi
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  4. tarihi eser

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