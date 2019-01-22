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Sahibi öldürülen köpeğe KEHAYKO sahip çıktı

Keşan'da babası tarafından öldürülen Diğdem Uslu'nun köpeği "Şans" KEHAYKO tarafından koruma altına alındı

22 Ocak 2019 Salı 16:40
Sahibi öldürülen köpeğe KEHAYKO sahip çıktı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde, babası tarafından öldürülen Diğdem Uslu'nun köpeği "Şans"a hayvanseverler sahip çıktı.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, yaptığı açıklamada, dernek olarak "Şans" adlı köpeği koruma altına aldıklarını, ona evladı gibi bakacak bir kişi aradıklarını söyledi.

Cebeci, köpeğin, Uslu'nun öldürülmesine şahit olduğu için travma yaşadığını, sürekli inleyip ağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Köpek yaşadığı şoku ancak sevgiyle aşabilir. Bize geldiğinde sürekli ağlayıp, inleyip çıkmak istiyordu. Erkek gördüğü zaman korkuyordu. Daha çok kadınlara yaklaşıyordu. Şu an biraz daha iyi. Yaşadıkları kolay değil. Sahibi gözü önünde öldürüldü. Sahiplenecek arkadaşın ona çok iyi baktığında bunları aşacağına inanıyorum. Sevgi her şeyin ilacıdır. Biz onu yalnız bırakmadık, sahiplendik. Ona rahmetli sahibinin verdiği sevginin verilebileceği bir yuva arıyoruz. Onu bu sıkıntılarından uzaklaştıracak bir yuva arıyoruz. İyi bir hayvansever olan Uslu, yattığı yerde huzur içinde olsun istiyoruz."

- Olay

Edirne'nin Keşan ilçesinde Diğdem Uslu, öldürüldükten sonra parçalanarak ormanlık alana gömülmüş, cesedin bulunmasının ardından gözaltına alınan Uslu'nun annesi ve babası tutuklanmıştı.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:40
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