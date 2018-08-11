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Özel okulun sahibi FETÖ'cü çıktı! Her şey mercek altına alındı

FETÖ operasyonuyla gözaltına alınan "Özel Akıllı Okullar"ın sahibi İdris Yurteri'nin ByLock kullanmasının yanı sıra 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yakalanan diğer FETÖ'cü imamlar gibi ABD ve Almanya seyahat trafiği ortaya çıktı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:13
Özel okulun sahibi FETÖ'cü çıktı! Her şey mercek altına alındı

Yurteri'nin Akıncı'da yakalanan sivil imam Hakan Çiçek gibi eğitimci maskesi takması, mahrem imam olduğu şüphesini kuvvetlendirdi. Şüphelinin eşinin adına FETÖ'cü şirketlere para transfer ettiği de tespit edildi. Ankara'da faaliyet gösteren "Özel Akıllı Okullar"ın sahipleri ve çalışanlarına yönelik geçtiğimiz günlerde başlatılan soruşturmada okul sahipleri İdris Yurteri ve firari kardeşi Mustafa Yurteri'nin de aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İdris Yurteri gözaltına alınmıştı. Soruşturmayla ilgili çarpıcı ayrıntılara da ulaşıldı. Başkan Tayyip Erdoğan'a suikast için görevlendirilen timin başındaki darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'le aynı otelde konakladığı ortaya çıkan Yurteri'nin ağabeyi Mustafa Yurteri ile FETÖ'nün kapatılan Yamanlar Koleji'nde çalışma kayıtlarının olduğu belirlendi. Yurteri'nin söz konusu okullardan kazandığı paraları aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan eşi üzerinden FETÖ'cü şirketlere transfer ettiği kaydedildi. Soruşturma dosyasında en dikkat çeken ayrıntılar ise Yurteri'nin yurt dışı seyahatleri oldu. Yurteri'nin 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yöneten imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek'in darbe girişimi öncesi sıklıkla gittikleri ABD ve Almanya'ya seyahat etmesi dikkat çekti. Savcılık, Yurteri'nin 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki yurt dışı seyahatlerini de mercek altına aldı.

7 İLDE EŞZAMANLI BASKIN: 18 GÖZALTI

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sivas ve Bilecik'te sabah saatlerinde eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 22 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerin, Hava Kuvvetleri'nde çalıştıkları dönemde 16'sının üsteğmen, 6'sının da teğmen rütbelerinde oldukları belirtildi. Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isteyen eski üsteğmen Mehmet B., Konya'da da 6 ByLock'çu, gözaltına alındı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:13
  1. Sivas
  2. Konya
  3. Eskişehir
  4. Edirne
  5. Bilecik
  6. Ankara
  7. Afyon
  8. FETÖ
  9. akıllı okul

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28022 sa önce
    bu ne imiş böyle arkadaş temizle temizle bitmiy. Aga vatan hainliği suçu kesin olanı idam edecen bak bi daha oluyor mu? Olsada bu kadar çok insanla olur mu? Bu neymiş arkadaş ülkenin yarısı nerdeyse fetöcü çıktı.
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