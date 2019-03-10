Sahibi almadı, içinden 131 bin 500 uyuşturucu hap çıktı! Atatürk Havalimanı'nda bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'ta Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve Suudi Arabistan uyruklu sahibi tarafından teslim alınmayan valizde arama yaptı. 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi Yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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