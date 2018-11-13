Sahi eksik olan kim?

Gürhan Gürses

Ampute Milli Futbol Takımı… Dünya ikincisi oldu. Dünyalar bizim oldu.

Gönlümüzün birincileri… Maşallah hepsi bir inci… Ampute; herhangi bir uzvu (kol, bacak) olmayan ya da uzvu alınmış kişi demektir. Bir de mankurt olan var; kalbi olmayan, aklı… Kimi yüreğini koyar ortaya terinin son damlasına kadar mücadele eder bedenen eksik olduğu halde. Kimisi de sağlam olduğu halde bir gramını bile harcamaz kilosunun, kendisini zorlamaz, yormaz tatlı canını. Yıldız kimdir şimdi? Parası olup da miskinleşen mi parası olmayıp da devleşen mi? Bu vatan size minnettar…

Bu toprak size helaldir helal.

Dalgalandıkça üzerinizde hilal, adınız ebedi kalacak bu toplumun hafızasında.

Çünkü sizler gönle girdiniz.

Gönülde yer ettiniz. Yere girenlerden olmadınız. Yaşarken ölenlerden.

Yok olanlardan. Silinenlerden.

Utanılanlardan. Helal olsun size. Bu yüzden alkışı hak ettiler. Bu yüzden sevildiler. Bu yüzden coşkuyla ve sevinçle karşılandılar. “Sen üzülme büyük kaptan, hakkımız sana helal” dövizi vardı onları karşılayanların ellerinde.