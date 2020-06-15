Kuddusi Doğan

Aslında ülkemiz ve dünyamız büyük bir sınavdan geçiyor. Aralık ayında insanlar, “Acaba yazın nereye gitsek?” diye planlar yaparken, Üniversite son sınıf öğrencileri “Mezuniyet” hayali kurarken, ne yazık ki şimdi “VİRÜS NE ZAMAN?” bitecek hayali yapıyoruz.

Sahi bu virüs ne zaman bitecek?

Şöyle dışarıya çıktığımızda, toplum içine girdiğimiz zaman bakıyoruz ki insanlar daha virüsün oluşturacağı o tahribatı kendinde benimseyememiş. Sağlık bakanı her gün açıklama yapıyor ve entübasyon, yoğun bakım hastalarının şu kadar olduğunu söylüyor. Ben de bu kelimeleri birkaç sene önce duysam direkt google’a yazar merakımı tatmin ederdim, belki de virüsün oluşturacağı o tahribatı benimsemeyenlerden olurdum.

Maalesef benim rahmetli babam akciğer kanseri idi, 84 gün bir hastanenin yoğun bakımında tedaviye alındı, akciğer kanserinin oluşturduğu tahribattan bahsetmeyeceğim sadece virüsün bize oluşturacağı o tahribatı açıklamak istiyorum.

Babama entübasyon denilen tedaviyi uyguladılar, ilk önce ağzından destek sağladı daha sonra ise, tedaviye etkinlik veremediği için boğazından delik açılma işlemi yapılarak nefesin rahat alınması sağlandı. Korkunç bir şey aslında bu acısını babam kadar hissetmemiz mümkün değil, ama o düşüncesi bile insana bir ürperti veriyor, ben bu yüzden virüsle azami buluşmamak için çabalıyor, uğraşıyorum!

Peki insanlarımız azami şekilde mücadele ediyor mu bu virüsle?

Askerlik uğurlaması yapıyorlar sosyal mesafesiz, parklarda oturuyor, halay çekiyor, nargile içiyor geleceğimizin gençleri. Biz TÜRK’üz bize bir şey olmaz diyor CAHİL insan.

Sorumsuz şekilde yaşarsak ülkemize zarar veririz, tarihi fırsatı kaçırırız, 2. dalgada ekonomimize zarar veririz(!). Ülkemiz için ne yapabiliriz diye düşünüyor insanlarımız aslında yapacağımız çok basit EVDE DURACAĞIZ(!).

Hem toplum sağlığını, hem ülke ekonomisi, hem de ailemizi koruyacağız!

Ülkemizde çok şey değişti bu virüs sürecinde, insanlar yaşamın ne kadar güzel olduğunu anladılar evde kaldıkları süre boyunca, yemeğin kıymetini, doğanın güzelliğini, yaşamın kalitesini her şeyin kıymetini öğrendiler. Bugün parası olan insan da, parası olmayan insan da bu hastalığa bir çözüm bulamıyorlar. Onun için paranın bir aracı olduğunu öğrendik, Amerika’nın petrolü ile susuz kıta Afrika’nın bir farkı kalmadı. Petrol çare bulamadı bu hastalığa, değer miydi? O kadar ülkeyi siyah sıvı için işgal etmeye, masum çocukların ölmesine değer miydi?

Her şeyin bir farkı var, belki bu virüse çare bulunacak insanlar yine o yaşama dönecekler, yine masum çocuklar ölecek, yine insanlar petrol için işgal edilecek faşist ülkeler tarafından. Yine insanlar yemek israf edecek, yine insanlar doğayı kirletecek, yine insanlar sokaklara çıkacak, yine insanların gözü doymayacak belki de. Virüs bir gün bitecek de, bizim hırslarımız ölmeden bitecek mi? Orası da ayrı muamma.