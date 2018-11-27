THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sahel ve Batı Afrika'daki terör tehdidi masaya yatırılıyor

Cezayir'de 3 gün sürmesi planlanan uluslararası toplantıya yaklaşık 100 terör uzmanı katılıyor

27 Kasım 2018 Salı 20:40
Sahel ve Batı Afrika'daki terör tehdidi masaya yatırılıyor

CEZAYİR (AA) - Sahel ve Batı Afrika'daki terör tehdidinin ele alındığı uluslararası toplantı Cezayir'in ev sahipliğinde başladı.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Küresel Forumu çerçevesinde düzenlenen toplantıya bölgesel ve uluslararası örgütleri temsil eden, aşırılık ve terör konusunda uzman yaklaşık 100 kişi katılıyor.

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, açılış konuşmasında, toplantının terör tehdidiyle karşı karşıya kalan Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için kolektif bir çabayı temsil ettiğini söyledi.

Mesahil, Cezayir'in, kendi topraklarında ve sınırında güvenliği sağlamak ve tecrübelerini ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliği programları çerçevesinde uluslararası toplumla paylaşmak için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Cezayir ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği toplantının 3 gün sürmesi planlanıyor.

Toplantıda Sahel ve Batı Afrika bölgesindeki terör tehdidinin artması, sınır güvenliğinin sağlanması, yabancı savaşçıların geri dönüşü, terörün finansmanı, şiddet yanlısı aşırılıkların önlenmesi gibi başlıklar ele alınıyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:40
  1. Cezayir
  2. Terör tehdidi
  3. toplantı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim yok?
    1. Vatandaş soruyor: LPG'ye neden indirim..
    2. İngiliz radyo programcısı Lübnan'daki..
    3. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    4. Altı aylık bebeğin gelişim özellikleri
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Yılın son MGK toplantısı sona erdi
    7. Teknoloji bağımlılarını uzmanlar uyardı!
    8. MGK toplantısı sona erdi
    9. Minibüs otomobille çarpıştı, 5 kişi..
    10. Hipertansiyonun kilo ile bağlantısı..
    11. Yuri Semin: Fatih Terim çok akıllı biri
    12. Almanya'da akaryakıt krizi
    13. Göbek kordonunun geç kesilmesinin..
    14. Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
    15. Fatih Terim: Bazı oyuncularımız ilk..
    16. Kazada yaralanan kadın polis hayatını..
    17. Ev yapımı bulyon
    18. Cam eşyalardaki etiketi çıkarmanın..
    19. Almanya'da başörtülü çalıştırılmayan..
    20. Yutkunurken zorlanıyor musunuz?
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor