Şahbaz Şerif’in Lahor’daki ikametine baskın Pakistan Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB), Ulusal Meclis’teki Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif’in Lahor’daki evine baskın düzenledi.

Pakistan Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB), Ulusal Meclis’teki Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif’in Lahor’daki evine baskın düzenledi.

Pakistan Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu’nun (NAB), yedi ila sekiz üyesi Muhalefet Lideri Şahbaz Şerif’in Lahor’daki Model Town’da bulunan evine bakın gerçekleştirdi. Şerif’in parti sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Şahbaz Şerif’in oğlu ve Puncap Meclisi muhalefet lideri Hamza Şahbaz baskın sırasında evdeydi.

Pakistan Müslüman Birliği - Nawaz (PML-N) lideri Marriyum Aurangzeb, NAB tarafından gerçekleştirilen baskını kınadı.

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