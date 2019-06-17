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Şahbaz: "Murat Dağı’nda oldu bittiye izin vermeyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Murat Dağı’nda altın aranmasıyla alakalı verilen ÇED raporunu eleştirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:33
Şahbaz: "Murat Dağı’nda oldu bittiye izin vermeyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Murat Dağı’nda altın aranmasıyla alakalı verilen ÇED raporunu eleştirdi.


Şahbaz, "Murat Dağı çok önemli bir dağ. Murat Dağı’na baktığımızda, Batı Anadolu ve Tüm Ege’yi besleyen nehirlerin su havzası olarak işlev gördüğünü görüyoruz. Porsuk Nehri ve Murat Çayı Murat Dağı’ndan çıkmakta ve Porsuk Nehri aynı zamanda Porsuk Barajı’yla Eskişehir’in içme suyunu karşılamakta. Aynı baraj gölünün Ankara Polatlı’nın şehir şebeke suyunu karşıladığını, Sakarya Ovası’nın tarımsal sulamasında, Eskişehir Ovası’nın tarımsal sulamasında, Ankara veKocaeli’nin tarımsal sulamasında kullanıldığını biliyoruz. Murat Dağı aynı zamanda çok büyük bir ekosistem ve binlerce endemik bitkinin, hayvanın yaşadığı bir alan ve birinci derece deprem bölgesi konumunda. Maden işleme tesisleri açıldığında, deprem bölgesi olduğu için kurulan siyanür havuzları güvenli olmayacak. En ufak bir depremde bu havuzlardaki parçalanma, siyanürün toprağa karışması, suya karışması anlamına gelecek. Siyanür, Batı Anadolu’yu besleyen akarsuların içine karışacak ve bu ağır metallerle sulanan topraklar, bu topraklardan beslenen insanlar, hayvanlar ve bitkiler çok ciddi anlamda bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Biz insanlarımızın böyle bir kaderle karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Bunun için de bu ÇED raporunun iptal davası sürecinde aktif bir şekilde çalışıyoruz ve çalışacağız da” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:33
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