Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı

Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında "FesterAbdü" adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli hakkında savcılık, adli kontrolle serbest bırakılma talep etti.

Beşiktaş Park'ta dün akşam oynanan UEFA Süper Kupa maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Basın savcılığı bürosu tarafından işlemleri yapılan şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmek"ten ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, polisteki ifadelerini kabul eden şüpheliler hakkında polis tarafından "futbol müsabakalarını seyirden men kararı" verildiği de öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı.