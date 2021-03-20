Şahap Kavcıoğlu kimdir? Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu yeni TCMB Başkanı oldu. Vatandaşlar Şahap Kavcıoğlu’nun hayatını merak ediyorlar.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta, Halit ve Naime’nin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak tamamladıktan sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak vazifeler yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Yine aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını üstlendi. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.