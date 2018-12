Şahan Gökbakar'dan tepki çeken 'portakal' tweeti

Dün Konya'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, ekrandan bu milleti sokağa çağırmak... Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

Kaos çıkarmak isteyen Portakal'a ilk destek

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından halkı kötü gösterdiği gerekçesiyle ağır eleştirler alan "Recep İvedik" filmleriyle ünlenen Şahan Gökbakar'dan insanları sokağa davet ederek kaos çıkarmak isteyen Fatih Portakal'a 'üstü kapalı' destek geldi.

Gökbakar: "Portakalın faydaları saymakla bitmez"

Sosyal medya hesabından portakal fotoğrafı paylaşan Şahan Gökbakar, "Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse… Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken "ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal" diye söylerdim o aklıma geldi" diye yazdı.