'Recep İvedik' filmine ağır sözler: Paranızı çalıyor!

Komedyen Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik' filmine bir eleştiri de oyuncu Haluk Piyes'ten geldi. Geçtiğimiz gün Malatya Uluslararası Film Festivali'nde söyleşiye katılan Haluk Piyes, isim vermeden Recep İvedik'e gönderme yapan Haluk Piyes, "Sanatçı; toplumdaki problemleri beyaz perdeye taşıyan insandır. Ancak azaldı. Küfürler, orasını burasını kaşıyan tiplemeler... Bunlarla paranızı çalıyorlar. Bizde de suç var. Hepimiz onlara gülüyoruz ve prim yaptırıyoruz" diyerek sözlerine devam etti.

Annem 'haram para bunlar' diyor

Haluk Piyes, "Topluma faydası olmayan işlerde oynayacağıma kendi filmlerimi yaptım. Bugüne kadar milyonlarca dolar reddetmişim. Ben de isterim annemi pamuklara sarayım, yatlarda dolaştırayım. Allah'tan annem 'Yavrum iyi ki o paraları yemedin, haram para bunlar' diyor." dedi.