THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

'Recep İvedik' filmine ağır sözler: Paranızı çalıyor!

Oyuncu Haluk Piyes, önceki gün Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide ‘Recep İvedik’ tiplemesiyle filmler yapan Şahan Gökbakar’ı topa tuttu.

13 Kasım 2018 Salı 13:12
'Recep İvedik' filmine ağır sözler: Paranızı çalıyor!

Komedyen Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik' filmine bir eleştiri de oyuncu Haluk Piyes'ten geldi. Geçtiğimiz gün Malatya Uluslararası Film Festivali'nde söyleşiye katılan Haluk Piyes, isim vermeden Recep İvedik'e gönderme yapan Haluk Piyes, "Sanatçı; toplumdaki problemleri beyaz perdeye taşıyan insandır. Ancak azaldı. Küfürler, orasını burasını kaşıyan tiplemeler... Bunlarla paranızı çalıyorlar. Bizde de suç var. Hepimiz onlara gülüyoruz ve prim yaptırıyoruz" diyerek sözlerine devam etti.

Annem 'haram para bunlar' diyor

Haluk Piyes, "Topluma faydası olmayan işlerde oynayacağıma kendi filmlerimi yaptım. Bugüne kadar milyonlarca dolar reddetmişim. Ben de isterim annemi pamuklara sarayım, yatlarda dolaştırayım. Allah'tan annem 'Yavrum iyi ki o paraları yemedin, haram para bunlar' diyor." dedi.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 13:12
  1. Malatya
  2. Şahan Gökbakar
  3. Recep İvedik
  4. Haluk Piyes

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LASTİK-İş Başkanı Abdullah Karacan saldırıya uğradı
    1. LASTİK-İş Başkanı Abdullah Karacan..
    2. Darbe davalarının toplam bilançosu..
    3. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler,..
    4. 8 yaşına kadar düzeltilmeli
    5. Gazze'de şehit sayısı yükseldi
    6. Türkiye'den sert İsrail açıklaması:..
    7. AGD'den Gazze için eylem çağrısı!
    8. Ali Erbaş: Aman ha kul hakkında dikkat..
    9. Lahmacunu bahane etti! Altınları alıp..
    10. Abonesini mektupla tehdit etti!
    11. KYK burs başvuru sonuçları 2018
    12. Şahan Gökbakar'a ağır sözler: Paranızı..
    13. Poşetler marketlerde kaç paraya..
    14. ABD'den flaş Kaşıkçı açıklaması!
    15. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları..
    16. Darbe girişimi davasında 50 sanığa..
    17. Kararı veren hâkim eşcinsel iddiası!
    18. MİT Ukrayna'dan paketlemişti.....
    19. Koç’a rekor ceza yolda
    20. Sendika başkanına silahlı saldırı
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...