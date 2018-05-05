Şahan Gökbakar duyurdu! ''6.'sı geliyor''
Recep İvedik filmleriyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 6. filmi ''Yeni macera yolda'' açıklamasıyla duyurdu.05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:50
Televizyon programından sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle seyirci rekorları kıran Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam edeceğini açıkladı. Önceki filmleriyle gişe rekorları kıran, ancak bir o kadar da komedisiyle eleştirilen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın yolda olduğunun müjdesini verdi.
'2019'DA VİZYONDA OLACAK'
Yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile ön hazırlığa başladığını söyleyen Şahan Gökbakar, film hakkında yalnızca şu açıklamaları yaptı:
"Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak"
KAYNAK: POSTA
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