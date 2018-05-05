Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şahan Gökbakar duyurdu! ''6.'sı geliyor''

Recep İvedik filmleriyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 6. filmi ''Yeni macera yolda'' açıklamasıyla duyurdu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:50
Şahan Gökbakar duyurdu! ''6.'sı geliyor''

Televizyon programından sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle seyirci rekorları kıran Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik' serisine devam edeceğini açıkladı. Önceki filmleriyle gişe rekorları kıran, ancak bir o kadar da komedisiyle eleştirilen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın yolda olduğunun müjdesini verdi.

'2019'DA VİZYONDA OLACAK'

Yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile ön hazırlığa başladığını söyleyen Şahan Gökbakar, film hakkında yalnızca şu açıklamaları yaptı:

"Aklımızda 'Recep İvedik 6' için iki farklı hikaye var. Şu anda karar verme aşamasındayız. Kararımızı verdiğimiz an senaryolaştırıp çekim planını yapacağız. 2019'da vizyonda olacak"

 

KAYNAK: POSTA

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:50
  1. Şahan Gökbakar
  2. recep ivedik
  3. recep ivedik 6

YORUM YAZ

  • salihasaliha5 dk önce
    ...BU ŞAHSIN HABERİNİMİ YAPIYORSUNUZ
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Görme engelli kadın Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor
  1. Görme engelli kadın Kur'an-ı Kerim..
  2. Lunaparkta dehşet! Trene sıkışan..
  3. Başbakan Yıldırım: Vesayet artıklarını..
  4. Tunus yarın sandık başında
  5. Şahan Gökbakar duyurdu! ''6.'sı..
  6. 'Kılıçdaroğlu iddia ediyorum İnce'ye..
  7. Libya Ordusu’ndan Ömer Muhtar operasyonu
  8. Sade bir başyapıt: Ağa Camii
  9. Aydın'da sağlık skandalı! 200 kilo..
  10. Sakarya'nın nadide eseri: Orhan Camii
  11. PKK'ya geniş çaplı operasyon! 14 gözaltı
  12. Akşener şikayetinden vazgeçti! Serbest..
  13. En büyük şehir hastanesi açıldı!
  14. Mersinli çiftin GyroTürk'ü seri..
  15. Adapazarı'nın simgesi Çark..
  16. Meteoroloji'den Ankara'ya yeni sel..
  17. Ünlü yönetmen trajik şekilde hayatını..
  18. Kına tepsisi süsleme önerisi
  19. Vitamin fazlalığı hastalıklara yol..
  20. Pamuk nevresimleriniz yumuşacık olsun..
Kuveyt Türk
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda