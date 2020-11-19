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Biyografi Şahan Dinç kimdir, nerelidir? Şahan Dinç şarkıları
Biyografi

Şahan Dinç kimdir, nerelidir? Şahan Dinç şarkıları

Müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'taki evinin penceresinde kimliği beliriz magandalar tarafından gözünden vuruldu. Şahan Dinç’in gözüne protez takıldı. Peki Şahan Dinç kimdir, nerelidir? Şahan Dinç’in seslendirdiği şarkılar hangileri? İşte Şahan Dinç’in hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:27:00 -
Şahan Dinç kimdir, nerelidir? Şahan Dinç şarkıları

Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de katılan müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Şişli Kurtuluş'ta bulunan evinin penceresindeyken pompalı tüfekten çıkan saçmaların yüzüne isabet etesi sonucu ameliyata alındı. Şahan Dinç’in kaybettiği sağ gözüne protez takıldı. Uzun süredir müzik piyasasında olan ve sahne çalışmaları yapan Şahan Dinç, albüm çalışmaları da yaptı.

Şahan Dinç kimdir?

Şahan Dinç, Edirne’de dünyaya geldi. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul’da ikamet eden müzisyen Şahan Dinç, sanatçı Ahmet Selçuk İlkan’ın vokalliğini yapmakta. Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim. Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi’nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.

Şahan Dinç şarkıları

Aşk Vadisi · 2017

Beni Bırakın · 2019

Ayçarem

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