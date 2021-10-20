'Sahada kaybeden belediyeler'

Kalleşliğin üst perdeden revaç gördüğü ve her türlü dalavere, sinsiliğin prim ettiği, babadan oğula geçme (silsile yoluyla) köşe başlarının şakşakçılar tarafından işgal edildiği bir belediyeler ortamından ne beklenir? Siz söyleyin.

Bu necip millet sıkışmasa; sıkıntısı, derdi olmasa kolay kolay onurundan dolayı kapınızı çalmaz. Sizlerle birebir görüşmesi lâzım olduğu zamanlar ise neden kapınız Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı Sayan Bey ve rahmetli Vali Sayın Recep Yazıcıoğlu’nun kapısı gibi halka açık değil? Halkla yüz yüze görüşemiyorsunuz. Görüşmezsiniz zira kol kanatsızlarla görüşmeme talimatı veren bizzat sizlersiniz.



Her biriniz kapınıza birden fazla yalan üreten makine koymuşsunuz. Ha bire üfürüyorlar. “Efendim başkan Amerika’da, Ankara’da, toplantıda, bilmem neyin neresinde” deyip görüşmeye gelen garibanları görüştürmeden gerisin geriye doğru, geldiği yere tekrar gönderiyorlar. Sizlere sesleniyorum sayın başkanlar: Halk sizinle önemli bir işi olduğu zaman görüşmek istiyor. Çünkü öbür troller, işlerini halletmedikleri gibi bir de tilkilik ediyorlar.



“Dert bir değil, elvan elvan” diyor şair. Haliliye Belediyesi, Devteşti Mahallesi’nde zirve denilen mevkide bir millet bahçesi çalışması başlattı. Yazın başında başlatılan bu çalışma hâlen devam etmektedir. İyi güzel de Şanlıurfa gibi bulutun, yağmurun olmadığı bir mevsimde neden ihaleye çıkarıyorsunuz? Emin olun üç ay boyunca (daha ne kadar süreceği de belli değil) halk tozun, dumanın altında İllallâh etti. Tek çareleri ah çekip beddua etmekle yetiniyorlar. Çünkü başka çareleri yok. Bu bedduaları niçin alıyorsunuz? Hani demokrasilerde çareler(hileler) tükenmezdi? İlkbaharda ya da güz yağmurları düştükten sonra ihale etseydiniz, olmaz mıydı?



“Bunları yaptık, şunları yapacağız, bu tür projelerimiz var” deyip ahkâm kesmeniz artık halk nezdinde pek de itibar görmüyor. Tabii bunlar da lâzım amma velâkin halkın öncelikleri var. Örneğin yirmi beş metrelik çevre yolunun Salih Özcan Bulvarı civarında (Büyükşehir belediyesine aittir) bir ay önce giderilen su arızası nedeniyle sökülen asfalt ve kaldırılan parke taşları, defalarca yetkilileri aramamıza rağmen hâlâ olduğu gibi yerinde duruyor. Veyahut bir doğal gaz çalışması yapıldığı zaman, çalışmalar bittikten sonra çalışılan bölge çoğu kez eski haline dönüştürülmediği gibi açılan yer günlerce kapatılmıyor. Yetkilileri neden defalarca arayalım? Madem bu sizin göreviniz, o zaman görevinizi minnetsiz, layıkıyla yerine getirin.



Sahi park ve bahçeler denilen birimler(müdürlükler) var! Bunların müdür ve çalışanları ne iş yapar? Bir görevlinin işi sadece sabahları gelip fıskiyeleri açmak mı? Ondan sonra tüyüyorlar. Abartı değil, sadece olanları anlatıyoruz. Bu müdürler neden gelip kontrol etmezler? Eskiden kaldırımdaki ağaçlar haftalık da olsa sulanıyordu. Yaklaşık son iki aydır sulanmadığı için ağaçlar kurumaya başladılar. Bakım desen zaten yok. Bu ağaçların kökleri açılacak. Dikilecekleri vakit, çukuru derin ve geniş eşilecek. Vakti geldiğinde budanacak. Budama, bu işi bilenler tarafından yapılmalı. İlgilenen olmadığı için birileri çıkıyor, ağaçların tüm kol ve budaklarını gövdeden ayırıyor. Deyim yerindeyse murdar ediyorlar. İnanın bu çalışmalara bakınca morali bozuluyor insanın. Değil bunları maaşlı çalıştırmak, Vallahi beleş çalıştırmaz hiç kimse bunları.



Esas meseleye geliyorum. Tüm aksaklıklar sizden zuhur ediyor sayın beyefendiler. Hani bir söz vardır “Saldım çayıra, Mevlâm kayıra” diye. İşte öyle olmuyor. Güvensen de kontrol et, ibaresi baz alınıp sorumluluğunuzu kuşanın. Halkın arasında dolaşın. Problemleri yerinde görün ve milleti dinleyin. Namuslu insanlardan (kalmışlarsa) iyi bir kontrol etme, denetleme ekibi kurun. Kem âlâtla kemâlât olmaz, vecizesi yolunuza ışık tutsun. Böylece kimsenin yaptığı, ettiği haksızlık yanına kâr kalmasın. Korkunuzun sebebi ne, kimden çekiniyorsunuz? Allah’ın verdiği canı, O’nun dışında kimse alamaz. Kefeniniz sayın cumhurbaşkanı gibi boynunuzda sarılı dursun. “Halka hizmet, Hâkk’a hizmettir” şuurunda olup gerekenleri tereddütsüz yapın. Bu yolda en ufak bir tâhkir, hakaret sizin için ulaşılmaz şereftir. Ve gönül hanenize artı olarak geçecektir.



Sizleri eleştiren, yüzünüze hak, hakikati söyleyenleri dost bilin ve kendinizden ayırmayın. Etrafınızı çepeçevre saran yalakalar çemberini azıcık aralarsanız, hem rahat eder hem de dünyaya farklı gözle bakmaya başlarsınız. Bizden söylemesi…