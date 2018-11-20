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Sahabe ve evliyalar kitabı hazırlanacak

Peygamberler kenti ve 500’den fazla sahabenin daimi ikametgâhı Diyarbakır’da sahabe ve evliyalar kitabı hazırlanacak... 9 peygamberin medfun olduğu Diyarbakır’da 500’den fazla da sahabe ve evliya bulunduğunu bildiren İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, “Peygamber Efendimizin ashablarının isimlerinin tespit edilip ilim dünyamıza kazandırılması bizi mutlu eder. Bu amaçlabir çalışma yapıp, Diyarbakır’daki sahabe ve evliyalar hakkında bir kitap hazırlayacağız” dedi.

20 Kasım 2018 Salı 11:28
Sahabe ve evliyalar kitabı hazırlanacak

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, kentte yaşamış sahabe ve evliyalar hakkında kitap hazırlamayı düşündüklerini belirterek, “Ne yazık ki Türkiye’de bile birçok kimse kentte 500’den fazla sahabe olduğundan habersiz” dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinliklerle ilgili gazetecilere açıklama yapan Karabayır, bu yıl temanın “Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirlendiğini söyledi.

Bugün kentteki bütün büyük camilerde okunacak mevlit ve çekilecek salavatlara vatandaşların katılımını beklediklerini ifade eden Karabayır, 21 Kasım Çarşamba günü de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla konferans düzenleneceğini belirtti.

Diyarbakır’ın manevi kimliğine işaret eden ve bu kimliğin tanıtımının önemini vurgulayan Karabayır, “Ne yazık ki Türkiye’de bile birçok kimse kentte 500’den fazla sahabe olduğundan habersiz” ifadesini kullandı.

Karabayır, şöyle konuştu:

Bu kadar sahabenin bir arada olduğu ve daha önemlisi 9 peygamberin medfun bulunduğu özellikle Elyasa ve Zülküf aleyhisselamın kabirlerinin Diyarbakır’da olması çok önemli hadiseler. Bize manevi açıdan değer katacak aynı zamanda inanç turizmi açısından hizmette bulunacak, Diyarbakır’ımıza bu manada katkı sağlayacak bu hakikati çok iyi anlatmamız gerekiyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 11:28
  1. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır
  2. sahabe
  3. evliyalar
  4. Mevlid-i Nebi Haftası
  5. Peygamberimiz ve Gençlik
  6. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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