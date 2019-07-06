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Saha komiserlerinin ‘6222 sayılı kanun’ sevindi

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Van Şube Başkanı Ahmet Bayram, 6222 sayılı kanunun saha komiserleri tarafından sevinçlekarşılandığını söyledi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:30
Saha komiserlerinin ‘6222 sayılı kanun’ sevindi

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Van Şube Başkanı Ahmet Bayram, 6222 sayılı kanunun saha komiserleri tarafından sevinçlekarşılandığını söyledi.


Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Van Şube Başkanı Ahmet Bayram, 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasada yapılan değişiklik nedeniyle açıklamada bulundu. 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasada yapılan değişikliğin yurt genelinde görev yapan tüm saha komiserleri adına memnuniyet verici olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı Ahmet Bayram, "Son yıllarda saha komiserleri adına üst üste olumlu gelişmeler yaşamaktayız. Bunlardan ilki sadece kamu yararına çalışan derneklere verilen ’Türkiye’ ibaresinin eklenmesi oldu. İkincisi ise saha komiserleri olarak yıllardır umutla beklediğimiz ve önceki gün TBMM’de onanarak yasalaşan ’6222 Sayılı Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesi’ kanununa saha komiserlerinin eklenmesi oldu. Bu kanunun yurt genelinde görev yapan saha komiserlerine ve camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.


6222 Sayılı Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanın Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği tarihine altın harflerle yazıldığını vurgulayan Bayram, "Birçok amatör ve futbol müsabakasında şiddete maruz kalan saha komiserlerimizi 6222 sayılı kanun kapsamında kamu görevlisi sayarak yasa ile güvence altına almış oldu. Yeni kanunla birlikte ‘hakem, gözlemci, temsilci ve saha komiseri bu görevleriyle bağlantılı olarak kendisine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır’ şeklinde kanunlaşmıştır. Bu zamana kadar görevlerini disiplinli ve mevzuatlar çerçevesinde görevini yerine getiren saha komiserlerimiz, bundan sonra da bu disiplininden uzaklaşmadan görevlerini yerine getireceklerdir" diye konuştu.


Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanlığının, buna benzer birçok başarıya imza attığını ve atmaya devam edeceklerini belirten Bayram, "Zamanlarından, işlerinden ve ailelerinden uzak kalmalarına rağmen hak ve hukuklar noktasında yetkilileri her fırsatta ziyaret ederek girişimlerde bulunan başta Genel Başkanımız Hüseyin Doğan ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca saha komiserlerinin istek ve taleplerini dinleyen ve uygulamaya girmesinin önünü açan başta Gençlik ve Spor Bakanlarımız olmak üzere milletvekillerimiz ve bürokratlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni kararın tüm camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:30
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