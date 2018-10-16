Şah İsmail'in Yavuz Sultan Selim'den son isteği

Yavuz Sultan Selim hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Memluk devletine son vermişti. Çünkü Memluk Devlet'i yıkılmaz, yenilmez bir devlet olarak görülüyordu. En önemli başarıları o güne kadar kimsenin yapamadığını yapıp Moğolları 1260’da Ayn-ı Calut savaşında durdurmuşlardı. Ayrıca onları koruyan Sina çölünü geçmek büyük cesaret ve güç isteyen bir işti. Yavuz Sultan yenilmez denilen Memluk Devleti'ni yendi, aşılmaz denilen çölü aştı.

İki yüz elli yıllık koskoca Memluk Devleti'nin bir anda tarih sahnesinden silinmesi Şah İsmail’i büyük endişeye sevk etti. Çaldıran Savaşı'nda kendisi Osmanlı’nın gücünü Memluk devletinden önce test etmişti. Yavuz Sultan Selim’in kendi üzerine geleceğini tahmin ediyor ve bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyordu. Esasen Şah İsmail bu düşüncesinde haklı idi. Mısır işini halleden Yavuz Sultan Selim doğuda artık sorun bırakmak istemiyordu. Hatta Çaldıran savaşından sonra Şah İsmail’in barış tekliflerini bu yüzden reddetmişti. Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönerken Şam’a elçilerini ve hediyelerini gönderdi. Gönderdiği mektupta adeta yalvarıyordu. Kısaca Mektubunda :

-"Sen birçok belde ve tebaya malik oldun; bilhassa Mısır’ı almakla Hadim-i Haremeyn-i Şerifeyn ünvanını aldın. Şimdi sen arzın İskender’isin; aramızda geçen geçmiştir; bir daha avdet etmez; sen memleketine git, ben de memleketime gideyim; aramızda Müslümanların kanlarını dökmeyelim, arzun ve maksadın ne ise onu ben yerine getiririm."(1) diyordu.

Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’in sözlerine güvenmedi. Fakat asker yorgun olduğu için o tarafa yönelmedi ama tedbiri de elden bırakmadı. Vezir-i azam Piri Mehmet Paşa’yı hem gözdağı vermek hem de kontrol için sınır bölgesine yolladı. Piri Mehmet Paşa Fırat boylarında bir süre kaldı birkaç kale aldı fakat Şah İsmail hiç ortalarda görülmedi. Bunun üzerine veziriazam aldığı emir doğrultusunda ordusu ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı ve Edirne’de padişahın yanına ulaştı.

(1)Osmanlı Tarihi (Ord.Prof. İ.H.Uzunçarşılı, cilt II, sahife 296)

Kaynak: Dünya Bülteni