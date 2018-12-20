Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Şah damarı şişen çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

Sivas'ta, şişen şah damarı patlama noktasına gelen 10 yaşındaki çocuk, geçirdiği ameliyatın ardından şifa buldu

20 Aralık 2018 Perşembe 19:56
Şah damarı şişen çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, nadir görülen bir şekilde şah damarı şişen ve patlama aşamasına gelen çocuk, yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, atardamarında şişlik meydana gelen ortaokul 6. sınıf öğrencisi Emine Yetkin, üniversitenin Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisine başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ada, 10 yaşındaki Yetkin için ameliyat kararı verdi. Yetkin, başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından şifa buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve operasyonu gerçekleştiren Ada, kendilerine başvuran Yetkin'in sol şah damarında balonlaşma oluştuğunu belirtti.

Yetkin'i ameliyat etmeye karar verdiklerini anlatan Ada, şunları kaydetti:

"Normal şartlar altında erişkinlerde bu tip balonlaşmaları nadir de olsa görüyoruz. Yalnız bu durum çocuk hastalarda gördüğümüz bir durum değil. Zaten dünya genelinde de çok yaygın bir durum değil. Biz tıp literatürünü taradık, literatürde şimdiye kadar 31 çocuk hasta şah damarında balonlaşma tespit ettik. Bunlardan sadece 2 tanesi bizim hastamıza benziyordu ve doğuştan gelen bir durum söz konusuydu. Yaptığımız ameliyatta müdahale şekli de bir ilk olma özelliği taşıyor. Açık ameliyatla şişen şah damarı eski haline dönüştürdük, şu an hastamızın durumu iyi."

Emine Yetkin de ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Emine Yetkin’in babası Hasan Yetkin, kızının sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:56
  1. ameliyat
  2. damar şişmesi
  3. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde nane sabunu yapımı
    1. Evde nane sabunu yapımı
    2. Arjantin Güvenlik Bakanının ifadesi..
    3. Avrupa borsaları günü son 2 yılın en..
    4. YPG korkudan masaya oturdu: Petrolü..
    5. "İslam barıştır, İslam umuttur"
    6. CHP'li İmamoğlu "Benim annem de..
    7. CHP Sarıyer belediye başkan adayı 2019
    8. Postür bozukluğu nedir?
    9. BM, Suriye Anayasası'nı yazacak..
    10. Yemen'den Türkiye açıklaması: Takdir..
    11. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
    12. ABD'nin Suriye'de hava saldırılarını..
    13. Magnezyum eksikliğinde hangi sağlık..
    14. CHP Silivri belediye başkan adayı 2019
    15. Renklerin insan psikolojisine etkisi
    16. Hipotermi hakkında bunları biliyor..
    17. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    18. Çemenin faydaları nelerdir?
    19. Bireysel yatırımcıya avro ve dolar..
    20. İsrail'in yıktığı "El-Aksa"..
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'