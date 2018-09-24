Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer'in gerçek adı ne? Sagopa Kajmer konser sırasında elektrik akımına uğrayınca cin çarpmışa döndü

Sosyal medya üzerinden takipçilerin dini konularda kafasını karıştıran, rap şarkıcısı Sagopa Kajmer konser sırasında elektrik akımına uğradı. Peki din düşmanı ateist Sagopa Kajmer kimdir?

Sagopa Kajmer, geçen hafta konser verdiği sırada bastıran yağmurun kurbanı oldu. Monitörlerden biri kısa devre yapınca Sagopa’yı elektrik çarptı. Bu olayın yaşanmasının ardından bazı internet sitelerinde yer alan haberler "Ateist Sagopa Kajmer'i elektrik çarptı" başlığıyla verildi. Sosyal medyada, Sagopa Kajmer'le ilgili çok sayıda komik yorum yapıldı. Elektrik akımına maruz kalan Sagopa'nın durumumun iyi olduğu bildirildi.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer gerçek adı Yunus Özyavuz'dur.Kendisi 1978 doğumlu ve Samsun doğumlu bir sanatçıdır. Babasının adı Mehmet Özyavuz, annesinin adı ise Serpil Özyavuz'dur. Emre Özyavuz adında erkek kardeşi vardır. Ayrıca Emre Özyavuz, Sagopa Kajmer ve Kolera'nın konserlerinde sahnede kameramanlık yapmaktadır. Müziğe olan ilgisi nedeniyle ilk Radyo'da djlik yaparak müzik hayatına giriş yapmıştır.Öğrenim hayatı nedeniyle İstanbul'a gelmiştir.İstanbul'da Fars dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştır.İstanbul'a gelmesinin ardından 1 yıl geçtikten sonra rap dünyasında bir oluşum diyebileceğimiz Kuvvetmirayı kurmuştur.

1999 yılında çeşitli sanatçıların yeraldığı ilk türk rap albümü "Yeraltı Operasyonu"albümünde ilk projesi olan "SİLAHSIZ KUVVET" ismiyle yer aldı ve en fazla dikkati çeken kişi oldu. 2001 yılında ilk albümü SILAHSIZ KUVVET "Sözlerim Silahım" çıkardı. 2002 yılında ikinci albüm SILAHSIZ KUVVET "İhtiyar Heyeti"çıktı . 2002 "SAGOPA KAJMER"i yarattı.İsmiyle aynı adı taşıyan bir albüm çıkardı. 2002 yılında CEZA "Med Cezir" albümünün produktorlüğünü yaptı. Albümün tüm müziklerini kendisi yaptı.

2010 yılında eşi Kolera ile '"Bendeki Sen" albümünü yayınlamıştır ve bu albüm hayli büyük ilgi görmüştür. 2010 yılında ilk kez düzenlenen TRT müzik ödüllerinde; halkın oylarıyla belirlenen Yılın Albümü dalında bu albümle ilk beşe girmiştir. Ayrıca yine 2010 yılında yayınlanan Yeraltı Kafilesi (Kafile 2) nin yapımcılığını yapmıştır. 2011 yılı içerisinde Saydam Odalar albümü piyasaya sürülmüştür. 2012 yılında ise Istakoz ve 40 adlı şarkılarını internet üzerinden yayınlamıştır. 2013 yılı içerisinde yeni bir albüm çıkaracağını resmi Twitter hesabından duyurmuştur. Sagopa Kajmer, kendi orkestrası olan Pesimist Orkestra ile birlikte 2013 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir turne düzenlemiş ve turne kapsamında 15 tane şehirde konser vermiştir.

7 Mayıs 2014'te Birol Giray (BeeGee) ile birlikte Abrakadabra adlı parçayı ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaşmıştır. Son olarak Cem Adrian'ın Artık bitti şarkısının Scratch kompozisyonlarını yazıp şarkıya back vokalde bulunmuştur. 2015 yılının başlarında ise önceden çıkardığı bazı albümlerin beatlerini YouTube üzerinden paylaşmakta ve 1998-2001 yılları arasındaki beatlerini Underground Years isimli bir kaç bölümden oluşan toplama albümleri yine YouTube aracılığıyla ücretsiz bir şekilde piyasaya sürmektedir. 17 Haziran 2015 tarihinde Bilmiyorum adlı parçasını Youtube üzerinden ücretsiz olarak dinleyicileriyle paylaşmıştır. Sagopa Kajmer, 1 Ağustos 2006 tarihinde kendisi gibi rap şarkıcısı olan Kolera ile evlenmiştir.

Albümleri

Silahsız Kuvvet ismiyle çıkardığı albümler

Yeraltı Operasyonu (1999)

Gerilim 99 (Promo) (1999)

Toplama Kampı (2000) [Mini Albüm]

Sözlerim Silahım (2001)

İhtiyar Heyeti (2002)

Sagopa Kajmer ismiyle çıkardığı albümler

One Second (2000) Sagopa Kajmer

On Kurşun (2001) Sagopa Kajmer

Sagopa Kajmer (2002) Sagopa Kajmer

Bir Pesimistin Gözyaşları (2004) Sagopa Kajmer

Romantizma (2005) Sagopa Kajmer

Kafile (2006) Kuvvetmira

İkimizi Anlatan Bir Şey (2007) Sagopa Kajmer, Kolera

Kötü İnsanları Tanıma Senesi (2008) Sagopa Kajmer

Şarkı Koleksiyoncusu (2009) Sagopa Kajmer

Kafile 2 (2010) Sagopa Kajmer

Bendeki Sen (2010) Sagopa Kajmer, Kolera

Saydam Odalar (2011) [Mini Albüm] Sagopa Kajmer

Kalp Hastası (2013) Sagopa Kajmer