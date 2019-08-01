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Sağlıkta tasarruf toplantısı Sivas’ta yapıldı

Sivas’ta Sağlık Bakanlığı tarafından,kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak için “Sağlıkta tasarruf” toplantısı gerçekleştirdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:37
Sağlıkta tasarruf toplantısı Sivas’ta yapıldı

Sivas’ta Sağlık Bakanlığı tarafından,kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak için “Sağlıkta tasarruf” toplantısı gerçekleştirdi.


Bakanlık Tasarruf Takip Ofisi bilgilendirme toplantısını Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinesindeSivas’tagerçekleştirdi. Sivas, Tokat, Erzincan, Kayseri, Tunceli, Elazığ, Malatya ve Yozgat illerinin katılımı ile düzenlen toplantıda konuşan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof.Dr. Hilmi Ataseven,”Kamu kaynaklarının verimli kullanılması maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisinin koordinesinde tüm Bakanlıklarda Tasarruf Ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) uygulanmaktadır. Bakanlığımızda da doğrudan Bakan Yardımcılığımıza bağlı olarak faaliyetleri yürütmek maksadıyla TGAP Ofisi kurulmuş ve merkez ve taşra yapılanması ile süreç yönetimleri oluşturulmuştur” diye konuştu.


Sağlık Bakanlığı’nda 45 kişinin ofis proje yönetiminde görevli olduğuna dikkat çeken Ataseven, “Diğer bakanlıklardan da 209 olmak üzere toplam 254 kişi bu işte görevlendirilmiştir” dedi.


Sağlık alanında tasarrufu önemini vurgulayan Ataseven, “TGAP Bölge Eğitimlerinin üçüncü’sünü burada, Sivas’ta gerçekleştiriyoruz. Söz konusu eğitimlerde sahada konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için TGAP birimlerince yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, problemlerin, çözüm önerilerinin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile bu doğrultuda yeni yol haritalarının oluşturulması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:37
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